Defesa Civil de SC reforça alerta de mais chuvas A Defesa Civil de Santa Catarina alertou a população sobre a previsão do tempo divulgada pela Epagri/Ciram, que aponta para possibilidade de mais chuvas entre hoje e quinta. De acordo com os meteorologistas, o deslocamento de uma frente fria pelo Sul do Brasil deve provocar instabilidade no Estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuvas de intensidade moderada e forte por alguns momentos e descargas elétricas. O volume de chuva pode variar entre 30 a 60 mm, em média, nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte. Também há risco de temporal e queda isolada de granizo. De acordo com o diretor da Defesa Civil catarinense, major Márcio Luiz Alves, o alerta é uma medida preventiva, para chamar a atenção da população para a possibilidade de um desastre. Também é uma ação de orientação para as instituições de segurança que devem ficar de prontidão no caso de emergência. No final da tarde de ontem, a Defesa Civil do Estado registrou no município de Painel a ocorrência de queda de granizo, que danificou cerca de 30 residências e provou danos e prejuízos na área rural da cidade. Segundo boletim da Defesa Civil, 33.475 pessoas continuam desalojados e desabrigadas, sendo 6.239 desabrigados e 27.236 desalojados. As chuvas causaram a morte de 123 pessoas e 29 continuam desaparecidas em todo o Estado.