Defesa Civil decreta estado de observação em SP

Além do estado de observação para enchente, foi decretado também estado de atenção para escorregamento em 13 regiões da capital: Santo Amaro, Cidade Ademar, Campo Limpo, Vila Prudente, Ipiranga, Lapa, Pirituba/Jaraguá, Guaianases, São Mateus, Itaquera, Cidade Tiradentes, Butantã e Jabaquara.

Nesse estado de atenção, o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, chegou a interromper as suas operações entre 15h45 e 16h15, e depois reiniciou normalmente as operações. Na quinta-feira (14), o aeroporto ficou fechado das 17h48 às 18h40.

No temporal de quinta foram registrados 77 pontos de alagamento na cidade entre 17 horas e 19 horas, sendo ao menos 21 intransitáveis. As zonas oeste e sul foram as mais atingidas. Foram registrados também o desabamento parcial de ao menos três casas e outras 18 que foram interditadas.