Defesa Civil deve entregar material de construção no PR A Defesa Civil do Paraná deve iniciar nesta semana a entrega de telhas e lonas para as 4,3 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas de granizo que atingiram o municípios de Leônidas Marques, Capanema e Cantagalo neste fim de semana. Para isso acontecer, porém, as prefeituras deve decretar estado de emergência, o que deve ocorrer amanhã, e encaminhar relatórios para a coordenação estadual da Defesa Civil. O município mais atingido foi Leônidas Marques com três mil pessoas afetadas, seguida de Capanema com 1 mil Cantagalo com 350 pessoas.