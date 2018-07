Defesa Civil diz que fumaça em SC não é tóxica O governo de Santa Catarina informou por meio do seu site oficial que a fumaça produzida pela explosão de uma carga de fertilizantes à base de nitrato de amônia em São Francisco do Sul (SC) não é tóxica e sim oxidante. Segundo o secretário da Defesa Civil do Estado, Milton Hobus, "não é um gás tóxico, é um gás oxidante". Se inalada, a fumaça provoca coceira na garganta e náuseas e a orientação para as pessoas é que evitem inalar o pó e se distanciem o máximo possível da fumaça.