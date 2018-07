Defesa Civil do PR encerra campanha de doações a SC A coordenação da Defesa Civil do Paraná anunciou o encerramento da campanha de coletas de donativos destinados às vítimas das enchentes de Santa Catarina. Segundo o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa, tenente-coronel Washington Alves da Rosa, o pedido para suspensão foi feito pelo próprio Estado vizinho, em razão de todos os espaços destinados a armazenamento estarem lotados. "Apesar de existirem cinco centros de recebimento e distribuição de donativos em Santa Catarina, o volume de donativos arrecadados é tão grande que superou, no momento, as necessidades iminentes dos catarinenses", disse Rosa, por meio da Agência Estadual de Notícias. No entanto, continua a solicitação para que doações em forma de dinheiro sejam feitas por meio das contas encontradas no site da Defesa Civil catarinense. Rosa acentuou que o Paraná continua auxiliando Santa Catarina com o envio de médicos, enfermeiros, remédios e materiais hospitalares. Em sete dias, a Defesa Civil mandou cerca de 2,6 mil toneladas de donativos para o Estado vizinho. Hoje ainda deve seguir mais um comboio com doações armazenadas no quartel do Corpo de Bombeiros em Curitiba. Além do órgão oficial, várias empresas particulares realizaram coletas e levaram os donativos diretamente a Santa Catarina. Mesmo com o encerramento da campanha, o chefe da Casa Militar disse que os postos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Programa do Voluntariado Paranaense continuarão abertos para eventuais doações. Neste caso, ele recomenda que se dê prioridade a alimentos, água potável e materiais de limpeza.