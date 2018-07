Defesa Civil do RJ diz que imóvel estava abandonado Em entrevista à Rádio Estadão ESPN, o sub-secretário da Defesa Civil do Rio de Janeiro, coronel Márcio Motta, falou sobre o desabamento de parte de um sobrado situado na Rua do Lavradio, no bairro da Lapa, região central da cidade, na manhã desta terça-feira. Segundo Motta, o segundo andar do imóvel cedeu porque a estrutura da casa é antiga e porque teria sido abandonado pelos proprietários.