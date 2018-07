Defesa Civil encontra quatro corpos em ruínas de prédios Em nota oficial, a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que foram encontrados quatro corpos nos escombros dos três prédios que desabaram no centro da cidade. Os mortos são três homens e uma mulher, mas ainda não foram oficialmente identificados pelo governo. Mais cedo, o subsecretário de Defesa Civil do municípios, Márcio Mota, informou que cinco corpos foram encontrados, mas depois pediu que fossem contabilizados apenas os números divulgados pelo Estado.