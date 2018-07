Defesa Civil faz vistoria após desabamento em Guarulhos Técnicos da Defesa Civil de Guarulhos, na Grande São Paulo, realizam hoje uma vistoria nas casas ao redor de um desmoronamento ocorrido na madrugada de sábado no bairro Jardim Ipanema. De acordo com o diretor do órgão municipal, Paulo Victor Novaes, quatro casas foram totalmente interditadas e seus 18 moradores foram retirados. Três delas desmoronaram e uma está em estado crítico.