Defesa Civil havia interditado casa que desabou no Rio A casa que desabou na madrugada de hoje em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, já estava interditada desde janeiro, segundo a Defesa Civil municipal. Com dois pavimentos e várias casas no entorno, localizadas quase dentro de um córrego da região, o imóvel foi interditado devido a riscos estruturais provocados pelas chuvas do fim do ano. Quatro pessoas morreram soterradas.