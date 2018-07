Defesa Civil interdita prédios vizinhos Por medida de segurança, a Defesa Civil interditou três prédios vizinhos ao da Igreja Apostólica Renascer, no Cambuci, que desabou no início da noite deste domingo (18). Os prédios estariam sendo utilizados como apoio pela própria Igreja Renascer. De acordo com um técnico que não quis se identificar, uma parede da igreja envergou e formou uma "barriga". Por isso, seis casas de uma vila que fica nos fundos da igreja também tiveram que ser evacuadas. Até o momento estão confirmadas sete mortes e 55 pessoas feridas. Os bombeiros pretendem continuar os trabalhos de buscas até que todo o teto que desabou tenha sido removido. Vários pontos de iluminação foram instalados e quatro helicópteros estão de prontidão para transportar eventuais feridos.