Defesa Civil interdita seis casas na zona leste de SP A Defesa Civil interditou na manhã desta sexta-feira (14) seis casas com risco de desabamento no Jardim Valquíria, região leste de São Paulo. Segundo a Subprefeitura de Vila Prudente, primeiramente 12 residências foram isoladas como medida preventiva. O dano na estrutura dos imóveis pode ter sido causado pela obra de canalização do Córrego do Oratório, em Santo André, na Grande São Paulo. A obra é realizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).