Defesa Civil libera prédio residencial na Rua Tagipuru

A agonia dos moradores do Edifício Sandra Maria, no número 225 da Rua Tagipuru, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, chegou ao fim. Ontem, a Defesa Civil Municipal desinterditou o prédio e permitiu o retorno dos moradores. O prédio foi interditado no dia 11, após o Edifício Comercial Paraná, colado ao Sandra Maria, afastar-se em direção a uma construção, de responsabilidade da Gattaz Construtora.

De acordo com a subprefeitura da Lapa, um laudo elaborado pela própria Gattaz Construtora constatou que o Edifício Paraná não se movimentou nenhum milímetro desde aquele dia. A empresa também informou que "o prédio residencial nunca teve nenhuma movimentação." Logo após o incidente, a companhia decidiu realizar um estudo sobre a possibilidade de existirem novos riscos à estrutura dos dois prédios e se comprometeu a arcar com os custos dos reparos.

"O mais importante para nós é voltar para casa. Os moradores só vão decidir o que fazer quando tiverem acesso aos laudos", disse a síndica do prédio Sandra Maria, Tânia Nisi, de 51 anos. Com a interdição, todos os moradores foram obrigados a desocupar o prédio.

Eles receberam um auxílio entre R$ 50 e R$ 150 no período em que permaneceram fora de casa. "Passei dois dias acordada sem saber para onde ir. Estou na casa de uma amiga desde que deixei o apartamento", afirmou a professora de artes Elizabete Nunes Afonso, de 58 anos.

O deslocamento do prédio chegou a interditar a via. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) impediu o trânsito na região, mas o liberou logo na sequência.

Se a incerteza dos moradores do Edifício Sandra Maria terminou, a dos que dependem do Edifício Paraná continua. Na melhor das hipóteses, o prédio só será liberado na sexta-feira. Na base dele, foram instaladas 12 estacas para evitar novos deslocamentos. Dez já estão prontas e as outras duas serão postas hoje.

"Tenho 13 salas no prédio. A gente nem consegue avaliar os prejuízos. Temos 40 funcionários sem saber o que fazer", afirmou a administradora Rosângela Pabino, de 45 anos. Com outros moradores, ela pretende contratar um laudo particular para garantir que não há novos riscos à estrutura do prédio. "Tenho medo de subir e não saber o que pode acontecer", diz. Ela espera que, entre hoje e amanhã, ocorra uma reunião com a participação dos condôminos e construtora para discutir uma possível indenização.