Defesa Civil prevê mais chuva em SC O fim de semana em Santa Catarina terá muitas nuvens, com chuva alternando com aberturas de sol no decorrer do dia de Florianópolis e no Vale de Itajaí, segundo previsão da Defesa Civil do Estado. Nas demais regiões do Estado, o tempo fica mais firme, com predomínio de sol e condições de pancadas muito isoladas de chuva entre a tarde e à noite, devido o calor. A umidade do ar permanece muito elevada no leste do Estado e baixa nas demais regiões. As temperaturas ficarão elevadas no interior do Estado e estável no litoral. Números A Defesa Civil já contabiliza 109 mortos na região do Estado de Santa Catarina, atingida pelas chuvas e deslizamentos de terras desde o fim de semana passado, de acordo com o último boletim, divulgado às 12h45. Há 19 pessoas desaparecidas e 1,5 milhão foram afetadas pela tragédia que castiga cidades no Vale do Itajaí. A Defesa Civil registra 78.707 cidadãos desalojados e desabrigados.