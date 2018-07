Defesa Civil quer que famílias deixem casas em Itaperuna A chuva que voltou a atingir as regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro entre ontem e hoje fez a Defesa Civil de Itaperuna pedir que as famílias que moram em regiões de encostas deixem suas casas. Em razão dos riscos de deslizamentos, as pessoas devem deixar os locais ameaçados o mais rápido possível.