Defesa Civil reconhece emergência em 15 cidades de MG A Secretaria de Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, reconheceu a situação de emergência de 15 municípios mineiros, em decorrência das "enchentes ou inundações bruscas ou graduais. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Entre as cidades estão Mariana, Ouro Preto e São João da Mata.