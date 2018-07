Defesa Civil tenta convencer famílias a deixarem casas

A Defesa Civil de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, continua tentando convencer 300 famílias a deixarem suas casas nesta sexta-feira, 6, na localidade de Três Vendas. As famílias que ainda estão em Três Vendas e resistem à retirada da Defesa Civil aguardam em cima da laje de suas casas, junto com os objetos pessoais, que o nível da água do rio baixe.

Aqueles que resolverem sair hoje não poderão levar objetos grandes e móveis, já que o transporte será feito por barco. Ontem, as águas do Rio Muriaé destruíram um trecho da BR 356 e invadiram as ruas do bairro. Cerca de 700 famílias foram retiradas. Não houve feridos. A água já atingiu dois metros de altura. Segundo cálculos da Defesa Civil, o escoamento da água deve demorar 30 dias. Não há prazo para liberação da estrada.