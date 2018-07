Defesa Civil usa aviões contra incêndio em Borebi Pela primeira vez, a Defesa Civil Estadual de São Paulo usou aviões para combater um grande incêndio numa fazenda de reflorestamento de eucalipto, nesta segunda-feira, 11, em Borebi, no centro-oeste do Estado. As aeronaves, adaptadas para combater incêndios, decolaram com cargas de água de uma pista de pouso da região.