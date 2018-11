Defesa Civil vai vistoriar prédio que pegou fogo no Rio Técnicos da Defesa Civil do Rio de Janeiro vão vistoriar nesta manhã o prédio que pegou fogo ontem na rua Haddock Lobo, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Eles vão avaliar se o incêndio provocou danos estruturais ao edifício de 11 andares. As chamas, que atingiram pelo menos três andares, tiveram início às 16h40 e só foram totalmente controladas por volta de 20h.