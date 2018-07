Defesa Civil vistoria casas atingidas pela chuva em BH

Os trabalhos foram encerrados por volta do meio-dia nas regionais Barreiro, Oeste, Noroeste e Venda Nova. Segundo o órgão, não houve necessidade de interdição de imóveis nesses locais. As equipes da Defesa Civil também atuam na remoção de árvores. Até o momento, eles atenderam 14 ocorrências desse tipo.

A chuva que atingiu a região de Belo Horizonte ontem causou transtornos a população. Os trens do Metrô pararam de circular devido a falta de energia. Ocorreram também interdições de vias públicas por conta de panes nos semáforos em diferentes pontos da cidade.

A falta de energia foi constatada também nos municípios de Contagem, Betim, Nova Lima, Santa Luzia, Conselheiro Lafaiete e Divinópolis. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), um curto na rede de transmissão da empresa foi o responsável pelo problema.

A chuva também provocou a queda parcial do teto do 4º andar do BH Shopping. O estabelecimento continuou funcionando com auxílio de um gerador e alguns comerciantes fecharam suas lojas. Não houve registro de feridos. O local foi isolado e não há risco para os clientes que trafegam no mall. O shopping continua funcionando normalmente.