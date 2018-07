Defesa de Abdelmassih volta atrás sobre habeas no STJ A defesa do médico Roger Abdelmassih, denunciado por 56 acusações de abuso sexual, entrou hoje com um pedido de desistência do habeas-corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com isso, a defesa de Abdelmassih poderá entrar com novo pedido no mesmo tribunal e apresentar outros argumentos a favor do médico. Abdelmassih está preso desde 17 de agosto, denunciado por ex-pacientes de sua clínica de fertilização em uma bairro da zona nobre da Capital.