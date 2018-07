Defesa de Bola faz provocações no 4º dia de júri O 4º dia do julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, está sendo marcado por ironias e provocações por parte da defesa. A juíza responsável pela caso já repreendeu, por várias vezes, Ércio Quaresma, um dos advogados de Bola. Diante das muitas insinuações do advogado, o promotor Henry Vasconcellos se exaltou. "O senhor é um canalha mentiroso", disse o promotor. Quaresma respondeu: "Canalha é o senhor. Vou provar que o senhor é um canalha". A juíza precisou intervir para pedir calma.