Defesa de Bola tenta mostrar erros na investigação Começou por volta das 14 horas desta quarta-feira, 24, o interrogatório da última testemunha no julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o delegado Edson Moreira. A defesa solicitou que ele seja ouvido na condição de testemunha e não de autoridade policial. Dessa forma, ele tem compromisso com a verdade. A juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues deferiu o pedido. O advogado de Bruno Fernandes, Lúcio Adolfo, está no Fórum de Contagem (MG) para acompanhar o depoimento.