Defesa de casal dispensa seis testemunhas Depois de mais de seis horas, terminou às 16h42 o depoimento da perita do Instituto de Criminalística (IC) Rosângela Monteiro no julgamento do assassinato da menina Isabella Nardoni. Em seguida, o juiz Maurício Fossen anunciou a dispensa de seis testemunhas de defesa, a pedido do advogado dos réus, Roberto Podval.