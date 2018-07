Defesa de denunciados diz que ?não há testemunha' Os advogados de Hussain Aref Saab e dos diretores da Brookfield dizem que a denúncia da promotoria é vaga e injustificada. O advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende Aref, afirma que a denúncia é uma "repetição de acusações infundadas, apontando atos de corrupção que não existiram". "Não há testemunha convincente. A ação do Ministério Público é com base no ouviu dizer." Botelho diz que o pedido de prisão é "absurdo".