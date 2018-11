Defesa de dono da Gol entra com pedido de habeas A defesa do dono da companhia aérea Gol, Nenê Constantino, que está sendo procurado pela polícia após ter sua prisão preventiva decretada, protocolou hoje um pedido de habeas-corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A relatora do caso será a desembargadora Sandra De Santis, da 1ª Turma Criminal. Não há previsão de quando a solicitação será julgada.