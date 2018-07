Defesa de empresários ligados a corretoras nega vínculo com mensalão As defesas dos dois empresários acusados de terem suas corretoras usadas no chamado mensalão disseram nesta sexta-feira, durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que os réus desconheciam as irregularidades e não tinham ligações com os alegados integrantes do suposto esquema.