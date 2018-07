Defesa de ex-presidente do Metrô fala em ?equívoco? A defesa do ex-presidente do Metrô Sérgio Avelleda vai entrar com um recurso para esclarecer a decisão da Justiça que o colocou entre os réus, além de 14 empresas, em uma ação de improbidade administrativa por suposta fraude na licitação da expansão da Linha-5 Lilás. "Presumimos que, induzida pelo Ministério Público, a juíza (Simone Casoretti), se equivocou ao dizer que Sergio Avelleda era presidente do Metrô ao tempo da assinatura dos contratos", afirmou, em nota, o advogado do acusado, Celso Cintra Mori. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça, a magistrada só vai se manifestar quando receber o recurso, dentro do processo.