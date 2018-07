Defesa de ex-secretário nega plantões em Sorocaba-SP

Segundo ele, o médico recebia apenas do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando foi convidado para assumir a Secretaria, pediu a suspensão dos rendimentos.

Sobre o diálogo do médico com o ex-diretor do CHS, Ricardo Salim, considerado pelos promotores uma prova de irregularidade, o advogado disse que as frases foram mostradas fora de contexto. "O doutor Pagura perguntava se estava tudo certo com a parte administrativa do contrato dele, justamente porque assumiria a Secretaria." Segundo ele, o médico viajava regularmente até Sorocaba para prestar a assessoria.