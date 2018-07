Defesa de Gil Rugai tenta ligar instrutor a narcotráfico

No depoimento do delegado Rodolpho Chiarelli, a defesa insistiu em criticá-lo por ter seguido somente uma linha de investigação - a que apontava Gil Rugai como autor do crime. Uma das evidências seria o fato de o delegado ter descartado a apreensão de 359 gramas de maconha na residência do casal. A defesa quis demonstrar que existia a hipótese de alguém ter invadido a casa em busca de um vídeo que comprometia os supostos assassinos. Gil Rugai seria uma espécie de bode expiatório, cuja acusação foi feita com auxílio de policiais. "Não quero levantar suspeitas sobre a polícia, mas há banda podre", disse Feller.

Os advogados tentaram demonstrar que as investigação haviam contribuído para transformar Gil Rugai em um monstro, tendo o acusado, inclusive, de ser nazista. Os advogados mostraram vídeo de Rugai na escola usando roupas e suásticas para discutir o nazismo.

Para a acusação, a tentativa de associar o caso ao tráfico trata-se de uma estratégia de "baixo nível", que tem como objetivo tirar o foco do julgamento. O promotor de justiça Rogério Zagallo destacou que a testemunha é importante para o júri por ter ouvido de Luiz Carlos um desabafo sobre o filho dias antes do crime: "Luiz Carlos contou a ele (Alberto) que tinha medo do filho e que teria ouvido de Gil a seguinte frase: ?Pai me ajuda, na minha cabeça só penso em te prejudicar?", destacou o promotor.

Acareação

O juiz Adilson Simoni não descartou, na terça-feira (19), a possibilidade de promover uma acareação entre o vigia Domingos, que afirmou, na segunda-feira (18), ter visto Gil Rugai deixar a casa do pai na noite do crime, e seu colega Fabrício. Em suposto depoimento prestado informalmente à polícia na época do crime, Fabrício teria relatado que conversou com Domingos após os disparos e ele afirmou não ter visto nada. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.