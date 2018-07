Defesa de médico adota nova estratégia A defesa do médico Roger Abdelmassih entrou ontem com pedido de desistência do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os advogados poderão agora entrar com novo pedido, apresentando outros argumentos. Preso desde agosto, Abdelmassih é acusado de ter estuprado 56 ex-pacientes em sua clínica de fertilização. No dia 24, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus do médico.