Defesa de Mizael tenta desqualificar provas em júri O terceiro dia do júri de Mizael Bispo de Souza, nesta quarta-feira, é marcado pela tentativa da defesa de desqualificar as provas técnicas que incriminam o ex-policial militar. Primeiro a depor, o perito Renato Pattoli falou sobre dados técnicos e provas coletadas durante a investigação. Ele disse que a alga encontrada no sapato de Mizael poderia ter vindo de outra represa. Anteriormente, o biólogo e testemunha de acusação Carlos Eduardo de Mattos Bicudo havia apresentado indícios da presença do réu na represa em Nazaré Paulista, onde o carro e o corpo de Mércia Nakashima foram encontrados.