Defesa de Suzane pede novamente regime semiaberto Um dos advogados de defesa de Suzane von Richthofen, Denivaldo Barni, entrou com recurso na Justiça para recorrer à negativa de progressão para o regime semiaberto. No entanto, ainda não há previsão de quando a juíza da 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, Sueli Zeraik de Oliveira Armani, no Vale do Paraíba, deverá analisar os argumentos do pedido, feito na sexta-feira.