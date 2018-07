Defesa desiste de acareação com mãe de Isabella

A decisão foi tomada durante o interrogatório de Anna Carolina Jatobá, a madrasta. Podval ainda não explicou por que abriu mão do recurso, que havia sido autorizado pelo juiz. Neste início de noite, Anna Carolina Jatobá está sendo interrogada pelo promotor Francisco Cembranelli.

No depoimento, a madrasta revelou que viu o marido tirando a chave para abrir a porta do apartamento - o que contradiz a versão sustentada até então pela defesa de que a porta havia sido aberta por uma terceira pessoa - e que observou Alexandre colocando a cabeça para fora da tela de proteção rasgada, para ver Isabella caída no jardim.