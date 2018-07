Defesa deve fazer agora sua explanação em julgamento O júri será retomado em breve para continuação dos chamados debates nesta quinta-feira, no Fórum de Guarulhos (SP), no julgamento do caso Mércia. A defesa fará sua explanação, no mesmo tempo (três horas) concedido à acusação. Em seguida, haverá espaço para réplica da acusação e para a tréplica da defesa, se as partes acharem necessário. Finalizados os debates, o conselho de sentença, formado pelos sete jurados, irá se reunir em uma sala secreta, onde chegará ao seu veredicto. Ele é obtido com base em perguntas feitas pelo juiz Leandro Bittencourt Cano. Os júri deve responder, com sim ou não, se Mizael Bispo matou Mércia Nakashima, e se o homicídio teve as seguintes qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e sem chances de defesa à vitima.