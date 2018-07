Defesa dispensa mais três testemunhas do caso Isabella A defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá dispensou no início desta noite mais três testemunhas de defesa. Mais cedo, o advogado dos réus, Roberto Podval, havia descartado seis testemunhas. No total, a defesa pretendia ouvir 11 pessoas, mas acabou escutando apenas duas: o jornalista Rogério Pagnan e o escrivão de polícia Jair Stirbulov.