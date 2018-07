Defesa diz acreditar que relatos foram favoráveis a Thor Thor Batista, filho do empresário Eike Batista, assistiu nesta quarta-feira (12) no fórum de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, à primeira audiência de instrução do processo a que responde por ter atropelado e matado o ciclista Wanderson Pereira dos Santos, em março.