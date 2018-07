Defesa diz que havia querosene na boate Kiss O advogado Omar Obregon, defensor do vocalista Marcelo de Jesus dos Santos, da banda Gurizada Fandangueira, pediu nesta teraç-feira à Justiça uma nova perícia na boate Kiss. A tragédia na danceteria de Santa Maria (RS), em 27 de janeiro, deixou 242 mortos. No pedido, Obregon sustentou que vestígios de querosene teriam sido encontrados na casa e que não foram citados no inquérito policial.