Defesa do casal Nardoni deve fazer pedido de habeas nesta 6ª

Os advogados do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, presos sob acusação de terem matado a menina Isabella Nardoni, adiaram a entrega do pedido de habeas-corpus em favor do casal, que havia sido anunciada para esta quinta-feira, 8. Agora, eles pretendem entregar o pedido ao Tribunal de Justiça de São Paulo nesta sexta-feira, 9. Ricardo Martins, Rogério Neres de Sousa e Marco Polo Levorin se reuniram com o pai de Alexandre, Antônio Nardoni, para discutir e revisar o texto do documento. O tributarista chegou no final da tarde ao escritório da defesa do casal e não falou com a imprensa. Alexandre e Anna Carolina foram presos na noite de quarta-feira, 7, após o juiz da 2ª Vara Criminal do Júri do Fórum de Santana, Maurício Fossen, decretar a prisão preventiva dos dois. Anna Carolina foi transferida pela manhã para a Prisão Feminina de Sant''anna, na zona norte de São Paulo. O pai da menina está preso no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, também na zona norte.