Defesa do casal Nardoni quer novo exame de DNA

O promotor de Justiça Francisco José Cembranelli, responsável pela acusação, disse ontem que ainda não havia tomado conhecimento do pedido de concessão da medida cautelar feito pela defesa. Disse que a matéria ?é antiga e já havia sido suscitada pela defesa em novembro?. ?A ideia da defesa é criar uma dúvida sobre os laudos periciais. Eu não esperava que eles ficassem de braços cruzados, vendo a acusação trabalhar?, afirmou. A reportagem procurou o Instituto de Criminalística (IC), mas não localizou a direção.

A defesa do casal Nardoni, acusado de atirar pela janela do prédio a menina Isabella, de 5 anos, tem por base a alegação da falta do termo de coleta de sangue no processo contra o casal. Também se apresentou cópia de declarações dos réus, afirmando que em nenhum momento os peritos retiraram sangue para fazer o confronto. Segundo Podval, apesar disso, o laudo constatou a coincidência do perfil genético dos materiais biológicos examinados, determinando que eles pertenciam à madrasta e ao pai de Isabella.

As supostas amostras de sangue de Anna Carolina coincidiram com o sangue achado na calça que ela vestia e na cadeira de transporte de criança no carro do casal. Já o suposto sangue de Alexandre ?apresentou característica de uma mistura compatível com material biológico proveniente de dois ou mais contribuintes, sendo um deles, necessariamente um homem?. Podval juntou os laudos e declarações de peritos criminais que teriam admitido não ter achado as guias de recolhimento do sangue de seus clientes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.