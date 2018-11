Defesa do goleiro Bruno pede habeas corpus no STJ A defesa do goleiro Bruno Fernandes impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No dia 13 de abril, a Justiça de Minas Gerais havia negado o pedido de habeas corpus do goleiro, acusado de participar do assassinato de sua ex-namorada Eliza Samudio. Ele está na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.