Defesa dos Nardoni entrega lista de testemunhas à Justiça

Os advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá entregaram nesta segunda-feira, 2, ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) uma lista com 16 testemunhas de defesa do casal. Elas serão ouvidas pelo juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, na ação que apura o assassinato de Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, em 29 de março. Alexandre e Anna Carolina, pai e madrasta da menina, são acusados pelo crime. O TJ não divulgará o nome dos convocados pela defesa e o juiz decidirá se aceita ou não os indicados. O casal foi interrogado por Fossen no Fórum de Santana, zona norte de São Paulo, na última quarta-feira. Eles negaram todas as acusações e disseram ter sido pressionados pela polícia a confessar. Os dois estão presos preventivamente em penitenciárias de Tremembé, no interior de São Paulo. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), aceita pela Justiça, Isabella foi esganada por Anna Carolina e jogada pela janela do 6º andar por Alexandre. Nos dias 17 e 18 de junho, a Justiça ouvirá as 19 testemunhas de acusação, indicadas pelo promotor do caso Francisco Cembranelli. Estão nessa lista a delegada que conduziu o inquérito policial, Renata Helena Pontes, e três peritos da Polícia Científica de São Paulo. Entre as testemunhas da acusação estão ainda a mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, e os avós maternos, Rosa Maria Cunha de Oliveira e José Arcanjo de Oliveira.