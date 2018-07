Defesa é repreendida no 4º dia do julgamento do Bola Continua nesta quinta-feira, 25, o julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de matar Eliza Samudio, a mando do ex-goleiro Bruno. No 4º dia, o júri do Fórum de Contagem ouve o depoimento do delegado Edson Moreira, responsável pelas investigações do caso. Moreira já depôs nessa quarta-feira, 24, por mais de quatro horas.