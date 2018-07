Defesa pede habeas corpus de Bruno e seis suspeitos

Além de Bruno, o pedido também foi feito para outras seis pessoas. São elas: Luiz Henrique Romão, o Macarrão, Flávio Caetano de Araújo, Wemerson Marques de Souza, o Coxinha, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, mulher do atleta, Elenilson Vitor da Silva, caseiro do sítio de Bruno em Minas e de Sérgio Rosa Sales, primo de Bruno.

Só não foram incluídos no pedido o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, e o adolescente de 17 anos primo do jogador. O jovem afirmou à polícia ter participado do desaparecimento de Eliza, no início de junho. Em depoimento, o adolescente disse que Bola matou Eliza, ex-amante de Bruno. O suposto corpo ainda não foi localizado.