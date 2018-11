Defesa pede na Justiça liberdade de monsenhor A defesa de monsenhor Luiz Marques Barbosa, de 83 anos, preso anteontem após prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a pedofilia no Brasil, vai entrar na Justiça com pedido de habeas corpus para colocá-lo em liberdade. O advogado Edson Maia alega que seu cliente é ancião, réu primário, tem residência fixa e não representa riscos para as investigações.