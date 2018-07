Defesa tricolor tem teste diante do carrasco

A equipe tricolor dominou as estatísticas do setor nos últimos três anos. Conquistou títulos nacionais e teve a melhor defesa por duas temporadas - só em 2008 ficou em segundo lugar no menor número de gols sofridos. Tanto que seus zagueiros costumam constar nas convocações da seleção brasileira. Alex Silva (hoje no Hamburgo) e Miranda são velhos conhecidos de Dunga. André Dias passou a ser.

Na atual edição do campeonato, não é diferente. O São Paulo sofreu 24 gols em 25 jogos. Divide a liderança no quesito com o Palmeiras, mas passa por apuros diante dos corintianos. Nas quatro partidas contra os alvinegros no ano, suas redes balançaram oito vezes, quase o dobro de sua média normal.

Olho mais vivo em Ronaldo então desta vez? Miranda diz que não. "Ele tem muita qualidade, mas no momento em que nos preocupamos apenas com ele, tomamos gol do Elias (no primeiro jogo da semifinal do Paulista, 2 a 1). Então, precisamos ter atenção com todos os jogadores da equipe deles."

O trunfo são-paulino agora pode ser a estreia de Ricardo Gomes, um ex-zagueiro, no duelo com o time alvinegro. Diante do Santos e do Palmeiras, primeiros clássicos do treinador à frente do São Paulo, apenas um gol sofrido, na vitória por 2 a 1 contra os santistas. "Temos quatro zagueiros de altíssimo nível. O tempo de orientação para a zaga é o mesmo para o restante do time", diz. "O fato de eu ter sido zagueiro não acrescenta, mesmo porque eles são bem melhores do que fui", brinca, com a humildade tradicional.