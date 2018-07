Defesas de petistas condenados no STF falam em recorrer de sentenças As defesas do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu e do ex-presidente do PT José Genoino, condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção ativa e formação de quadrilha na ação penal do mensalão, disseram nesta segunda-feira que irão aguardar a publicação do acórdão do julgamento para entrarem com recursos à decisão.