Deficiência de cálcio em solos ácidos é maior

Na região do Cerrado, onde 80% da área apresenta algum problema relacionado à acidez do solo ? como excesso de alumínio associado a baixos teores de cálcio ?, a prática da gessagem garante melhora do sistema radicular das plantas.

"Ao favorecer o aprofundamento das raízes e o aproveitamento mais eficiente da água e dos nutrientes dos fertilizantes contidos no solo, a aplicação do insumo permite às plantas suportar melhor os veranicos", diz Sousa. A profundidade do solo que a gessagem é capaz de atuar depende da cultura. "Para as lavouras anuais, como arroz, feijão, soja, milho, trigo, por exemplo, a recomendação é que a prática atinja a profundidade de 60 centímetros; para culturas perenes ? como café, eucalipto, citros e outras frutíferas ?, 80 centímetros é a profundidade indicada."

Como a solubilidade do gesso é cerca de 180 vezes superior à do calcário, seu uso permite uma fácil reação após a aplicação no solo, geralmente feita a lanço, além de uma rápida movimentação em profundidade (com a água da chuva, por exemplo), melhorando as condições gerais para crescimento radicular da planta, abaixo da camada superficial. Cabe ressaltar, porém, que o gesso agrícola não é um corretivo da acidez e não aumenta o pH do solo, apenas alivia problemas de excesso de alumínio e fornece cálcio.