Déficit da Previdência cai 32,5% em agosto

BRASÍLIA (Reuters) -A Previdência Social registrou déficit de 3,926 bilhões de reais em agosto, informou o Ministério da Previdência Social nesta terça-feira, acrescentando ainda que a previsão é que 2011 feche com saldo negativo entre 34 bilhões de reais e 39 bilhões de reais, menos do que a previsão anterior.

O dado de agosto representa uma queda de 32,5 por cento frente ao déficit de 5,816 bilhões de reais registrado no mesmo mês do ano passado, de acordo com a cifra corrigida pela inflação.

No acumulado do ano, o déficit da Previdência somou em agosto 25,882 bilhões de reais, queda de 21,7 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 33,055 bilhões de reais.

"É um resultado que mostra que até agora não há uma tendência de crescimento (do déficit)," afirmou o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho.

O resultado de agosto deve-se a uma arrecadação líquida total de 20,450 bilhões de reais e despesas de 24,376 bilhões de reais. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a arrecadação cresceu 9,9 por cento e a despesa permaneceu praticamente estável com variação negativa de 0,2 por cento.

No ano, a arrecadação cresceu 9,4 por cento, para 152,189 bilhões. Os gastos com benefícios subiu 3,4 por cento, para 178,071 bilhões.

O secretário de Políticas Previdenciárias, Leonardo Rolim, afirmou que mantida a atual tendência de arrecadação, o déficit total deste ano vai ficar entre 34 bilhões de reais e 35 bilhões de reais. "Se ocorrer o que aconteceu nos quatro últimos meses do ano passado, o déficit vai ficar mais perto de 39 bilhões (de reais)," afirmou Rolim. A confirmar os dados otimistas é o melhor resultado desde 2002, quando o rombo da Previdência ficou em 29,9 bilhões de reais.

O ministro aproveitou a divulgação do resultado para fazer um apelo para a aprovação do projeto de lei que trata da Previdência complementar do funcionalismo público e disse que o governo pretende pedir a urgência da proposta. "Os parlamentares estão sendo ouvidos nesta semana para saber se há clima no Congresso para pedir a urgência," afirmou Garibaldi. Na previsão do ministro, é possível aprovar a proposta, que está na Comissão de Seguridade da Câmara, ainda neste ano.

"O déficit é crescente e não podemos negar. Por enquanto a viúva, o Tesouro, está cobrindo o rombo. Mas não sabemos o que vai acontecer no futuro e não podemos deixar essa coisa estourar," disse Garibaldi Alves Filho.

O Ministério também informou que vai antecipar de 31 de outubro para 3 de outubro o pagamento do teto de servidores que aposentados entre 1998 e 2003 de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte julgou que o trabalhador que tenha se aposentado pelo teto da tabela do INSS antes da aprovação de reajustes desses limites máximos tem direito ao benefício corrigido pelos novos valores. O pagamento total deste mês é de 118,5 milhões de reais e beneficia 62.734 previdenciários.