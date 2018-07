Déficit em 2009 foi de R$ 40 mi

Gilberto Cipullo está na linha de fogo palmeirense. Um dos principais responsáveis pela parceria com a Traffic, o vice-presidente tem o apoio do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo e é um dos mais pressionados pelos conselheiros e oposição, que pedem constantemente a sua saída. A principal reclamação é com o alto gasto com o departamento de futebol e com os fracassos nas competições.

Cipullo colocou seu cargo à disposição em dezembro, mas seguiu trabalhando. E diz que a diretoria não errou em nenhum momento. "O Palmeiras deu tudo o possível ao Muricy. Só faltou agilidade na contratação de um atacante", lembrou.

Em 13 meses de mandato de Belluzzo, o Palmeiras gastou mais do que devia. Em 2009, apostou alto na conquista do Brasileiro e fracassou. Ao mandar Vanderlei Luxemburgo embora, foi obrigado a pagar uma multa de R$ 1,5 milhão. E, enquanto arcava com ele, fechou com um outro treinador: Muricy, com salários mensais de R$ 500 mil. Em um ano, pode-se dizer que apenas com técnicos o Palmeiras gastou mais de R$ 7 milhões. Em 2010, vai desembolsar R$ 3,5 milhões só com Muricy ? sem contar o que terá de pagar para Antônio Carlos.

O Palmeiras também apostou em jogadores que não deram certo e custaram caro aos cofres do clube. Mozart chegou ganhando R$ 240 mil, Edmílson, R$ 250 mil, e Vagner Love esbanjava um salário de R$ 400 mil. Todos tiveram seus contratos rescindidos.

O déficit do clube em 2009 passou dos R$ 40 milhões. Apenas com o futebol, em dezembro, foram gastos pouco mais de R$ 9 milhões. Com o corte de 30% no orçamento, exigido por Belluzzo, o planejamento é que o futebol apresente um superávit de R$ 700 mil em 2010. Por isso, a ordem é enxugar a folha salarial o mais rápido possível.