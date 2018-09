Déficit em conta corrente é risco global, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse ontem que o governo está atento ao aumento do déficit em conta corrente em diversos países ao redor do globo, o que, segundo ele, representa um risco global. "A evolução do déficit em conta corrente (global) é algo que estamos observando com toda a atenção", afirmou. "Não há dúvida de que existe essa preocupação geral. Este é um risco para todos os países", disse durante encontro com jornalistas no Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington.